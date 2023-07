La Fonda avvicina la Seconda categoria

Si avvicina il ripescaggio in Seconda categoria per la Fonda Pavullese: l’ormai certo ripescaggio del Progresso in D libera a catena un posto in ogni categoria: in Eccellenza sale la Vis Novafeltria (che va nel girone "B", col Faro al 99% diretto nel girone "A"), in Promozione va lo Junior Corticella, in Prima i parmensi del Mercury (per il Medolla servono ancora 2 posti) e in Seconda va il Cervo Collecchio, con la Fonda che sarebbe la prossima in caso di un ulteriore posto libero.

MERCATO. Cinque conferme per la United Carpi con Vezzani e Majri che si aggiungono ai "canterani" Gianasi, Cometti e Malagoli. In Prima lo Spilamberto prende fra in pali il 2004 Guido Pastorelli dal Crespo, mentre ci sono grandi novità sociatrie con l’ex ds Davide Ferrari che diventa presidente al posto di Omar Giovanardi.