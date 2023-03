La ’Formiginese’ torna a fare festa

Si torna alle antiche tradizioni; dopo la sosta forzata del Covid la corsa riparte e si riapre la serie delle feste sociali delle società podistiche modenesi, con tanta voglia di ritrovare il piacere di stare insieme a fare sport ed anche dopo. Cosa non scontata, dopo questi anni in cui associazionismo e stare insieme hanno subito un forte ridimensionamento, anche nell’ambito podistico. Nei giorni scorsi è stata la volta della podistica Formiginese (foto), ora guidata da Francesca Venturelli, di ritrovarsi a festeggiare la stagione passata, dopo 43 anni dalla fondazione del sodalizio. Alla presenza del vice sindaco Simona Sarracino e dell’assessore allo Sport Marco Biagini sono stati nominati, fra una lasagna ed un arrosto, i campioni sociali Maurizio Arduini e Fiorella Pagliani, non nuovi a questa ’performance’ anche negli anni passati e che sono riusciti a prendere parte, nonostante tutto, a 60 corse in un anno. Sono stati poi ringraziati i principali sostenitori, Alberto Beccari, Massimo Panini e Fabio Ponzoni. Infine è stato distribuito l’atteso giornalino autoprodotto con le annotazioni di quanto fatto dalla Formiginese in questo 2022, stimolo per il 2023 da poco iniziato. Immancabile la tombola finale, tradizione di autofinanziamento di natura decisamente popolare.

g.m.