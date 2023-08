La formiginese Zanetti al più grande raduno di auto made in Italy

Conto alla rovescia a Formigine per la trentottesima edizione di Concorso Italiano, il più grande raduno di auto e moto Made in Italy oltre oceano organizzato da Tom Mcdowell a Monterey e in programma il 19 agosto prossimo

Al prestigioso evento che richiama solitamente una folta partecipazioine sarà presente la formiginese Monica Zanetti, unica donna ad occuparsi personalmente del progetto F40, premiata per il suo contributo all’apertura del mondo automotive al genere femminile con ’La Bella Macchina’ Award e l’iniziazione nella Hall of fame di Concorso Italiano.

Al raduno di quattro ruote Made in Italy più imponente al mondo parteciperà anche il pittore modenese Alessandro Rasponi, che porterà una sua collezione in mostra e dipingerà in diretta. Alcune delle sue opere sono esposte al Museo Ferrari di Maranello, al Museo Ferruccio Lamborghini oltre che al Parco Ferrari a Modena.

Personaggi come Charles Leclerc, Sergio Scaglietti, Gregorio Paltrinieri, Nicoletta Mantovani, Joanna Villeneuve e Piero Ferrari vantano alcune delle sue opere nelle loro collezioni private.

g.g.