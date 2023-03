La Fratellanza si conferma Milo vince i mille metri

Ancora un fine settimana ricco di impegni per la Fratellanza Modena: ad Ancona ad esempio, sono protagoniste le Cadette, in particolare Rita Manfredini, mentre a Parma sono stati assegnati i titoli regionali Ragazzi. Particolarmente soddisfacente la prova delle modenesi nel meeting di Ancona, dove le ragazze in gialloblù partecipavano alla trasferta della rappresentativa emiliano-romagnola: brillante il risultato di Rita Manfredini, che ha conquistato il gradino più alto del podio nei 60 ostacoli. A confermarsi su ottimi livelli anche Ginevra Vacirca sesta nel salto in alto, e Giada Margherita Ligorio, decima sui 600 piani.

Una settimana dopo l’assegnazione dei titoli regionali Cadetti, l’impianto Indoor di Parma ha ospitato le gare della categoria Ragazzi: in casa Fratellanza a festeggiare è stato Daniel Milo, vincitore sui 1000 metri, ma altri gialloblù sono andati a podio, da Antonio Esposito, secondo nei 60 ostacoli, e terzo nella gara piana in 8"11, così come è seconda tra le barriere anche Emma Rambaldi, mentre nel salto in lungo Thomas Boja è sesto, e Sara Barbieri, che ha vinto la prima serie in cui era inserita: 4,39 metri, a soli sei centimetri dal podio.

r.c.