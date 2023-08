La Fratellanza sorride ancora Seconda medaglia agli assoluti

La notte porta bene alla Fratellanza Modena, che nell’ultima serata degli Italiani assoluti di atletica a Molfetta, centra la seconda medaglia della manifestazione, con il bronzo della 4x400 femminile gialloblù, che bissa l’argento della 4x100 maschile della serata precedente. Le ragazze modenesi confermano il piazzamento dell’anno scorso a Rieti, chiudendo la gara con il tempo finale di 3’42’’47: uguali come nel 2022 le protagoniste in pista, con Alessia Baldini ad aprire la gara e Anna Cavalieri a chiuderla, preceduta da Lisa Martignani, spostata in seconda frazione, ed Alessandra Morandi in terza. Inserite nella serie delle meglio accreditate, le gialloblù hanno subito visto scappare le imprendibili Bracco e Cus Pro Patria di Milano, lottando strenuamente testa a testa con il quartetto della Brescia 1950, poi superata in volata, per vendicare la beffa dell’anno scorso, quando le lombarde strapparono per 3 decimi l’argento alle modenesi.

Chiude sesta invece l’omologa staffetta maschile con la novità di Freider Fornasari in terza frazione, al posto di Alessandro Ori: chiude quinto invece Alberto Montanari negli attesi 400 ostacoli: il campione Under 23 in carica ha condotto una prova in crescendo, culminata con un ottimo rettilineo finale che gli ha permesso di scalare posizioni fino al quinto posto. Sesto nei 1500 Giovanni Filippi, in una gara che ha visto i primi tre prendere il largo dopo un avvio di grande studio: l’atleta della Fratellanza ha provato a puntare sul quarto, la lo sforzo alla fine gli è costato anche la posizione, superato in volta dall’ex Riccardo Tamassia. Discorso a parte per Yoro Menghi che, dopo la buona prima giornata del Decathlon, domenica aveva l’opportunità di scalare qualche posizione in classifica, grazie ad una serie di gare che tradizionalmente lo vedono buon protagonista: purtroppo però Menghi non ha portato a casa punti nei 110 ostacoli fermandosi subito dopo il via, rendendo vane le buone prove nel disco e nel giavellotto, che gli avrebbero consentito di scalare almeno un paio di posizioni.