La garanzia del Modena . Abiuso è l’uomo dei gol

Non è tutto nero. Pur nel momento più buio della sua stagione, il Modena ha dalla sua la luce della speranza di Fabio Abiuso (in foto), probabilmente la nota più lieta del presente e, chissà, anche del futuro. Abbiamo spesso indicato la trasferta di Palermo dello scorso 20 gennaio come data spartiacque di una squadra che da quel momento in avanti avrebbe perso l’apporto di giocatori pesanti come Gagno, Pergreffi e Tremolada. Beh, quel giorno ha segnato, altresì, la parabola del ragazzo di Sassuolo entrato nell’ultima mezz’ora e autore del momentaneo 2-2.

Nelle domande poste a Bianco, dopo il triplice fischio, era inevitabile porre anche un quesito su Abiuso, considerati gli appena 22 minuti giocati nelle precedenti 11 partite di campionato (di cui 2 saltate per squalifica) e il tecnico rispose di sapere che il 2001 avrebbe meritato più spazio e così è stato.

Sempre titolare in 7 delle 8 gare dal Parma in poi, nelle ultime 3 addirittura 90 minuti, 4 reti segnate che portano il bottino a 5 complessive in campionato. E nei sentimenti di Abiuso c’è stato davvero tutto. Dalla gioia della prima marcatura sotto la Montagnani con il Parma, lì dove lui è cresciuto con gli amici da giovanissimo, fino alla delusione (quasi commossa) della mazzata di sabato scorso con la Feralpi. Il ragazzo s’è fatto, verrebbe da dire. È rimasto a sedere per tutto il girone d’andata, ha imparato dagli errori e si veda l’espulsione con la Sampdoria, ha saputo cogliere l’occasione ed ora risulterebbe difficile pensare ad una formazione che non possa contare sulla sua voglia di emergere e di quella fame che, evidentemente, un giovanotto nato e cresciuto a Modena ha più di chiunque altro. E questa è una caratteristica che lo staff ha sempre sottolineato di Abiuso. Tant’è che nella finestra di mercato invernale non c’è stato alcun dubbio sulla sua permanenza, una volta ceduto Bonfanti, nonostante l’idea di prestito. E così è arrivato il rinnovo e via via tutto il resto. Non è una esagerazione affermare, ora, che il Modena ha bisogno di aggrapparsi anche a lui per uscire dal momento di crisi, a lui e ai suoi gol. Perché nel buio totale dell’ultimo periodo, se c’è una luce è quella di Fabio Abiuso.

Protagonista inaspettato (non per caso), paziente ma affamato al punto giusto da spodestare gli attaccanti impiegati nelle prime 19 partite. E, anche se gli anni sono 21, la personalità c’è.