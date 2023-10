La giocata di Tremolada Canarino fino al 2025

To be continued. Era il più atteso, perché lo insegna la storia dei giocatori come lui, croce e delizia, al centro del dibattito nel bene o nel male. Il motivo, fondamentalmente, è che da lui ci si aspetta sempre la giocata che possa cambiare le sorti di una partita, senza magari soffermarsi su tutto il resto, ma non è certo da questa responsabilità che si sottrae Luca Tremolada. Canarino fino al 2025 e ancor più dentro al progetto: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Rivetti, il direttore, penso che sia un percorso di crescita che abbiamo fatto insieme – ha detto – ogni anno cerco di mettermi a disposizione, di dimostrare e di meritare. Mi inorgoglisce il fatto che abbiano creduto in me e in questo rinnovo. E adesso? Passo dopo passo lavoriamo, gli obiettivi li vedremo più avanti. Sono sicuro i risultati arriveranno, a marzo vedremo dove saremo e da lì definiremo gli obiettivi".

Di esempi di calciatori arrivati ai 30 anni, o oltre, che sembrano nel loro miglior momento della carriera ce ne sono in abbondanza. Forse ci rientra lo stesso Tremolada che, con un baffo all’età, non smette di sognare: "Ho firmato a Modena il 31 agosto di due anni e il 31 agosto dell’anno precedente esordivo in A con il Brescia – ha continuato – lo dissi già all’epoca, il mio sogno è tornare nella massima serie con il Modena, ho sposato il progetto per questo motivo. Abbiamo fatto tutti gli step giusti, sono un giocatore diverso, più completo, ho ancora tanto da migliorare ancora. Sono d’accordo, dopo i 30 anni quasi si ringiovanisce, spero un giorno di poter giocare a San Siro con questa maglia".

A proposito dell’età e del ruolo nello spogliatoio: "Mi sento un vecchio, giovane – ha scherzato – è esattamente così, mi piace stare tanto coi ragazzi più giovani, in compagnia, fare gruppo per me è importante. Sono una persona che ama far divertire in campo e sono solare fuori. Tutti, uno per l’altro, facciamo il bene del compagno e questo lo ritroviamo in campo".

Campo che è pronto a riaccogliere il campionato, sabato al San Nicola: "Le prestazioni fatte ma con zero punti conquistati da un lato ci fanno arrabbiare ma ci danno la consapevolezza che siamo forti – ha concluso – stiamo migliorando, stiamo crescendo, il mister è arrivato da poco ma i concetti stanno entrando. Ci vorrà tempo, l’importante è esserci come ci siamo stati fin qui. Poi, il calcio è imprevedibile e possono succedere tante cose come un palo, l’espulsione, qualche gol mangiato, qualche colpa nostra. Non giochiamo da soli, ci sono avversari forti. Andiamo a Bari per provare a fare risultato e per vincere".

Boloca a ’Barba e Capelli’

È una bella storia, quella da Daniel Boloca, che sarà raccontata stasera alle 23 su Trc nel corso del programma ‘Barba e Capelli’. Il centrocampista 24 enne del Sassuolo, sempre titolare dalla seconda giornata, italianissimo con genitori rumeni, racconterà il suo percorso, non sempre facile, che lo ha portato in pochi anni dai campionati dilettanti (nel 2020 giocava nel Fossano in serie D) alla massima serie, con una pre convocazione in azzurro per potenziali nazionali ai tempi di Mancini

Alessandro Troncone