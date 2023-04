La giocatrice neroverde Eleonora Goldoni: "In carriera ho assistito a episodi di molestie"

"Ho avuto a che fare in passato con situazioni legate a molestie nel mondo del calcio. Per mia fortuna non le ho subite in prima persona, ma ho assistito ad episodi spiacevoli capitati a delle mie care compagne di squadra". Sono le parole di Eleonora Goldoni, attaccante ex Inter e Napoli ora in forza al Sassuolo. La calciatrice 27enne è intervenuta nel corso della diretta ’Fanast Rft’ su Discord, riservata ai soli possessori degli Nft (non fungible token) del progetto, il primo Nft Phygital sportivo che dà vita a una nuova community. Un’iniziativa di Reset Marketing, Davide Lippi e Carlo Diana, e Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore romagnolo. La Goldoni, intervistata da Spadoni, ha detto la sua su come si dovrebbe contrastare un problema che purtroppo è presente ancora oggi nel mondo dello sport: "Non è facile gestire queste situazioni. Tante volte non se ne esce da soli ma bisogna essere aiutati e spronati per far venire alla luce casi di molestie. Spesso infatti si tende ad avere paura e si iniziano a tenere le cose per sé ed è da quel momento che inizia ad aggravarsi la situazione. Occorre agire prima possibile per fare sapere cosa sta accadendo in modo che vengano prese conseguenze serie e giuste", ha commentato Eleonora Goldoni che è una degli ambassador di Fanast Rft. La giovane calciatrice si è detta entusiasta di far parte di questa community".