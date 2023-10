La giorna della Serie B. La classifica dei gialloblù è sempre più bella. Sorpresa Palermo, battuto dal Lecco al ’Barbera’

Guai a chi dice, ammesso che davvero ci sia, che il campionato di serie B non è entusiasmante e assolutamente imprevedibile.

L’impresa di ieri del Lecco, passato al Barbera di Palermo, è il manifesto di un torneo che offre ogni fine settimana sorprese. La cosa che salta all’occhio dopo undici turni (ancora non completi visto che mancano alcuni recuperi), è che stanno faticando squadre che alla vigilia erano date tra le grandi favorite, leggi ad esempio Sampdoria e Spezia. Davanti tengono il passo Parma e Venezia, così come il Catanzaro che ha assorbito senza troppi problermi di classifica il ko di Como. In mezzo a questi discorsi di alta quota ci mettiamo per la prima volta, e ovviamente volentieri, anche il Modena, che con la seconda vittoria consecutiva si è portata a due soli punti dal terzo posto e ora può guardare con fiducia ad un mese di novembre che si preannuncia impegnativo. Per quel che riguarda le posizioni di fondo classifica, continuano ad arrancare Feralpi Salò e Ternana, mentre il Lecco, che ha raggiunto la Sampdoria a quota 7, può guardare con fiducia al prossimo futuro visto che ha due partite da recuperare. Anche il Brescia ha due partite in meno, ma la seconda sconfitta consecutiva, in casa col Bari ne mina un po’ le certezze dopo un avvio scoppiettante.

Guardando vicino a casa nostra, da rimarcare il secondo hurrà consecutivo dei cugini della Reggiana che si sono issati al momento in una comoda posizione di centro classifica.

In foto: Duca ieri al Braglia.

Alessandro Bedoni