La giornata della Serie B. Tre punti di margine sul nono posto. Fra Sampdoria e Bari finisce 1-1

Arrivano i risultati delle dirette inseguitrici della zona playoff a medicare un po’ la ferita che la rete subita al 92’ lascia in casa Modena.

I canarini infatti pur con 2 soli punti conquistati nelle ultime 4 gare vedono aumentare da 2 a 3 punti il margine sul 9° posto, dove rimane da solo il Brescia. Le rondinelle hanno potuto ben poco contro la corazzata Parma (ora a +6 sulle seconde), che si è imposta con 2 reti in avvio firmate da Bernabè e Man nei primi 24’. Nel posticipo serale, invece, Samp e Bari hanno chiuso con un 1-1 che fa il gioco del Modena perché lascia entrambe al 10° posto a -5 dai canarini, assieme alla Reggiana: un risultato maturato tutto nel finale con la rete all’80’ di Sibilli per i pugliesi e il pari al 92’ di Esposito. La seconda vittoria di fila rilancia anche la Reggiana, che con l’1-0 sul Catanzaro (terzo ko di fila) per la prima volta si avvicina ai playoff. Nella zona alta la vera bagarre è per il 2° posto, dove il Como ha agganciato il Venezia: i lagunari non vincono più (2 punti in 4 gare) e per 2 volte con Pohjanpalo e Altare hanno dovuto rimontare il Lecco per il 2-2, mentre i lariani sono tornati al successo passando 2-1 a Cosenza in rimonta spinti dai gol di Cutrone e Verdi. Fra le squadre appena sopra al Modena ha vinto solo il Palermo (3-2 sulla Cremonese grazie al gol di Stulac al 97’).

d.s.