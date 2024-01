La giornata di Serie B

Il netto 3-0 sul Parma riporta il Modena in zona playoff, solitario all’8° posto, anche grazie ai ko delle dirette concorrenti. Il Brescia che era a +1 perde di misura il derby di Cremona (decide Abrego) e viene scavalcato dai canarini, che guadagnano 2 punti anche sul Bari, ora a -4 dopo la sconfitta casalinga per 2-0 con una Reggiana sempre più lanciata: i gol di Fiamozzi e Bianco valgono il quinto risultato utile di fila dei granata, che rimangono a -3 appena davanti al Cosenza capace di sbancare Bolzano 1-0 con la rete di Frabotta. In alto alle spalle del Parma rosicchiano 3 punti Cremonese e Venezia, appaiate al 2° posto grazie al crollo del Como. Ai lagunari nella nebbia del ’Penzo’ basta una rete di Busio a 6’ dalla fine per piegare la Ternana. I lariani invece, freschi di annuncio di Strefezza dal Lecce, si fanno infilare 2 volte dall’Ascoli, dopo essere rimasti in dieci per il rosso a Odenthal, subendo il gol di Mendes all’82’ e l’autorete di Casandro all’89’. In attesa del posticipo di oggi delle 16,15 fra la Cittadella e la Samp, prossimo avversario a Marassi del Modena, la 22^ giornata ha registrato due successi d’oro in coda per Feralpisalò e Spezia, che coi 3 punti hanno agganciato il Lecco all’ultimo posto. La Feralpi ha affondato proprio il Lecco 5-1 grazie a Martella, Felici, Butic due volte e Tonetto. I liguri si sono imposti 3-2 a Pisa nella sfida fra gli ex canarini Bonfanti e Falcinelli: vantaggio spezzino di Kouda, pari su rigore di Torregrossa, uno-due di Verde, col primo gol nato dall’assist di Falcinelli (foto) che ha debuttato titolare, nella ripresa non è bastato il secondo gol di Bonfanti, entrato al 63’ e in gol 10’ più tardi per completare la rimonta.

Davide Setti