LA GIORNATA DI SERIE B. L’Ascoli riesce a fermare il Venezia al ’Del Duca’

La giornata numero 32 della B si è chiusa ieri pomeriggio un altro pareggio a reti bianche.

L’Ascoli riesce a fermare sullo 0-0 il Venezia al ’Del Duca’, un punticino che tiene i bianconeri di Carrera aggrappati alla speranza di lottare ancora per entrare nei playout: una fetta di questo obiettivo passerà anche per lo scontro diretto con il Modena di sabato 20. In zona salvezza fa rumore l’1-1 tra Spezia e Lecco, così come il 2-2 tra Feralpisalò e Cosenza a Piacenza. In fondo non si muove praticamente nessuno, nemmeno il Bari sconfitto venerdì dalla Cremonese. La "prima" di Mignani a Palermo è un 2-2 spettacolo con la Samp, il Como sbanca Catanzaro e vede sempre di più la promozione diretta.

Il Cittadella torna al successo sul campo della Reggiana e si rilancia in chiave playoff dove staziona stabilmente il Brescia (3-1 al Pisa). La capolista Parma frena ancora e si arrende allo 0-0 a Bolzano con il Sudtirol.