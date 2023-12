La giornata. Il Brescia rimonta e si avvicina

La pesante sconfitta di Cremona ha mantenuto il Modena all’8° posto ma ha fatto assottigliare ad appena 2 punti il margine di vantaggio sulla prima squadra fuori dai playoff, che ora è il Brescia staccato di 2 punti e protagonista dell’impresa di giornata. I lombardi hanno sbancato 3-2 Catanzaro in rimonta, dopo lo 0-2 dei primi 13’ (Ambrosino e Vandeputte) grazie alle reti di Bjarnason, Bisoli e al 91’ di Bianchi (foto). L’unica notizia positiva in casa gialloblù è l’inatteso ko interno della Samp – sempre decima a -5 dal Modena – per mano della Feralpi ultima della classe, capace di vincere 3-2 a Marassi: verdeblù sul 2-0 in 22’ con Bergonzi e Butic, poi rimontati da Esposito e Murru nonostante il rosso al doriano Kasami dopo 32’, ma all’81’ Zennaro ha dato la seconda vittoria di fila alla Feralpi.

In vetta allunga ancora il Parma a +4 sul Venezia: i ducali hanno piegato 3-1 la Ternana (illusorio vantaggio umbro di Raimondi) con le reti di Man, Cyprien e Bernabè, mentre i lagunari non sono andati oltre al 2-2 al ’Penzo’ con un Lecco battagliero, passato per primo col Lepore, ribaltato da Johnsen e Tessman a inizio ripresa prima del definitivo pari dell’ex canarino Ionita al 71’. Al 3° posto ora c’è proprio la Cremonese (+5 sul Modena) che ha messo la freccia sul Como protagonista dello spettacolare 3-3 nello scontro diretto col Palermo (siciliani a +2 sui gialloblù): una girandola aperta dal vantaggio rosanero di Di Francesco, poi il sorpasso lariano (Cutrone e Gabrielloni), prima del controribaltone firmato Segre-Graves e del rigore del 3-3 di Verdi al 92’ per il pugno rifilato in area da Marconi (espulso) a Curto. Sorride ancora il Cittadella (6 vittorie nelle ultime 7) che travolge 4-1 lo Spezia prossimo avversario canarino (Carriero, Pittarello 2 volte e Maistrello) dopo l’1-1 temporaneo di Moro. Nelle altre gare il Bari si fa imporre lo 0-0 dal Cosenza, il Pisa supera l’Ascoli 1-0 e la Reggiana sbanca 3-2 Bolzano.

d.s.