La giornata. Il regalo della Samp prima di affrontarsi

Arriva dalla Sampdoria il regalo che rende ancora più preziosa la vittoria del Modena a Catanzaro. I blucerchiati (in foto mister Pirlo), che fra sette giorni sono attesi al ’Braglia’, mandano al tappeto 1-0 il Palermo (decide Borini, che ribadisce in rete il suo rigore parato da Pigliacelli) e lasciano la squadra di Bianco solitaria al 3° posto. In attesa della sfida di oggi del Parma capolista a +4 sui canarini (alle 16,15 al ’Tardini’ arriva il Sudtirol), fra le prime sei della classe oltre al Modena solo il Venezia ha vinto nelle gare di ieri. La squadra di Vanoli ha fatto bottino pieno sul campo di una Ternana sempre più in crisi (terzo ko di fila) grazie al sigillo dell’americano Busio e rimane a +2 su Gerli e compagni. In zona playoff l’unico squillo arriva dal Bari a cui sta facendo bene la cura Marino (7 punti in 3 gare). I pugliesi hanno sconfitto 1-0 l’Ascoli grazie alla rete di Sibilli tornando a entrare fra le prime 8 della classe. Pesante anche il successo della Cittadella (3-2 sul Brescia) nella gara più bella della giornata che interrompe un digiuno di 3 gare per i veneti, mentre conferma il momento nero dei lombardi, al terzo ko di fila. Era stato il Brescia a passare per primo al ’Tombolato’ con l’autorete di Frare, ribaltata prima del riposo da Carriero e Vita, poi dopo il pari di Bertagnoli a 7’ dalla vita il sigillo da tre punti l’ha messo Maistrello. In parità con un identico 1-1 le altre due sfide Cosenza-Feralpi e Pisa-Como. d.s.