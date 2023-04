La giovane Valsa Group cede solo nel finale

di Fabrizio Monari

La Modena più imberbe dell’anno lotta per due ore e mezza contro una Monza (quasi) in formazione tipo, scoprendo finalmente i guizzi offensivi di Tomas Rousseaux e assaporando per la prima volta il talento di Lorenzo Pope. Ma sono soprattutto i ragazzi del vivaio – Rinaldi e Sala su tutti, senza dimenticare Gollini e Sanguinetti – a fare il bello e il cattivo tempo in una serata che si guasta proprio sul più bello, quando un diagonale del martello-meraviglia porta la Valsa avanti 10-8 nel tie break prima che un terrificante rally al servizio di Vlad Davyskiba chiuda a favore dei brianzoli il primo atto del gironcino Challenge. Ebbene sì: per il pubblico modenese c’è un dulcis in fundo duplice, costituito dall’exploit decisivo del futuro schiacciatore gialloblù: 20 punti totali e la palma di Mvp, strappata dalle mani di Stephen Maar – forse – con una punta di malizia.

La partita si apre con due colpi di scena: Bruno gioca, nonostante la caviglia malconcia, mentre Lagumdzija si accomoda in panchina – quanto a Rossini, ancora convalescente dall’operazione al dito, e Ngapeth con la tuta ben allacciata addosso, l’esclusione non sorprende più di tanto. Monza sceglie Szwarc per Grozer ma per il resto è in formazione-tipo, e conduce un set tirato arrivando anche a +4 prima di essere riacciuffata sul 20 pari da un punto addirittura in palleggio di Rinaldi. Poi arriva il primo strappo dai nove metri firmato Davyskiba, e nonostante il muro di Rousseaux su Szwarc annulli un set ball la contesa si chiude a favore di Monza (23-25). Il secondo set è simile, ma meno tirato: l’ultima parità è a quota 11, propiziata da un Sala falloso ma consistente; poi il Vero Volley scappa via (19-25), cominciando tuttavia a intuire che possa esserci un invitato a sorpresa alla festa: l’oggetto sin qui misterioso noto come Lorenzo Pope.

In realtà l’australiano si farà attendere un’altra mezz’ora: il terzo set, nel quale inizia la rimonta gialloblù, è sancito dalla buona lena in attacco di Rousseaux (15 punti alla fine) e dal crescendo di Rinaldi che inanella un attacco e due ace per il ribaltone che porta dal 13-14 al 16-14. Il finale è punto a punto: pipe di Rinaldi e invasione di Davyskiba, partita riaperta (25-23). Nel quarto, come detto, Habemus Pope: due attacchi (chiuderà col 100%) e un muro nell’efficace doppio cambio che coinvolge anche Salsi. I block di Rinaldi e Bruno su Szwarc e Maar (25 punti) fanno il resto: 25-22, è tie break.

Resta una punta d’amaro, come detto, per lo choccante 1-7 di parziale che strazia una Modena portatasi avanti 10-8; poco male, tuttavia: sarà il gironcino dei giovani, ormai è fattuale, e la Valsa Group potrà tentare di staccare il pass per le semifinali già vincendo da tre mercoledì sera a Padova.