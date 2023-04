La Juve al ’Mapei’: dal gol di Sansone a Dybala

di Lorenzo Longhi

SASSUOLO

"A 38 anni non ho voglia di fare figure come quelle di stasera, una figura da pellegrini". In un mondo di vuoto pressoché pneumatico, quello consueto delle mixed zone, un tuono squarcia la serata: la voce è quella di Gigi Buffon, è il 28 ottobre 2015, la Juventus ha appena perso in casa del Sassuolo per 1-0 a causa della rete di Nicola Sansone e in classifica è quattordicesima. Poco conta avere perso in 10, perché Buffon è la coscienza critica di quella squadra e la sfuriata diventa una sferzata, perché "se non avremo voglia di sudare, andremo incontro anche a figure peggiori".

Sarebbe stata la svolta di quel campionato: da quella sera la Juventus avrebbe vinto 14 partite consecutive, rimontando e superando il Napoli e andando a vincere uno scudetto che, quella notte a Reggio Emilia, sembrava impossibile. Resta, quella, l’unica vittoria casalinga del Sassuolo contro la Juventus, eppure paradossalmente la ricordano quasi con più piacere i sostenitori bianconeri, perché la rinascita iniziò lì. Del resto, sono sei i successi che la Vecchia Signora ha ottenuto in casa dei neroverdi, e spesso si è trattato di partite banali. Buffon, per esempio, oltre a essere ricordato per quelle frasi e la scossa che produssero, al Mapei divenne anche il più anziano portiere a parare un rigore in Serie A. Maggio 2021, la Juventus vince 3-1, l’eterno Buffon (a 43 anni, 3 mesi e 14 giorni) respinge il penalty di Domenico Berardi e si regala l’ennesimo record di una carriera formidabile. L’ultimo Sassuolo-Juventus, nell’aprile di un anno fa, lo decisero in rimonta Dybala e Kean, dopo il vantaggio neroverde di Raspadori, e l’argentino (che segnò la sua penultima rete con la maglia bianconera e l’ultima decisiva ai fini del risultato, indossando la fascia di capitano) confermò il suo feeling con il Mapei: aveva già infatti messo la propria firma nell’1-3 della stagione precedente e in quello del 2017, con una tripletta memorabile. Lo spauracchio Dybala oggi non c’è più, ma domenica il Sassuolo dovrà guardarsi da un altro argentino che, a sua volta, contro i neroverdi ha aperto il suo conto di reti nel campionato italiano.

Chi? Angel Di Maria, ovviamente, che al Mapei non ha ancora mai giocato ma che il suo primo gol in A l’ha fatto nel 3-0 dell’andata, nel contesto di una prestazione personale sontuosa. Al Mapei la Juventus ha spesso portato in rete alcune grandi firme, da Gonzalo Higuain a Cristiano Ronaldo, passando per Pogba e arrivando via via in ordine sparso ai vari Khedira, Llorente, Marchisio e poi ancora Alex Sandro, Emre Can, Danilo: per i tifosi juventini lo stadio di Reggio Emilia evoca insomma momenti più che gradevoli, e forse è il caso di tornare alla nascita di un rapporto particolare con l’impianto reggiano. È una storia che risale a 28 anni fa quasi esatti, al 15 aprile 1995, giorno dell’inaugurazione dello stadio che allora si chiamava Giglio: la prima gara ufficiale vide proprio la Juventus protagonista, ospite della Reggiana. Finì 2-1 per i bianconeri, con la doppia firma di un Pallone d’Oro: Roberto Baggio.