La Juventus ritorna sulla tracce di Berardi

Ombre bianconere sull’autunno neroverde. Mica è la prima volta, e a occhio non sarà l’ultima, che i ‘tempi morti’ del campionato danno fiato alle voci, e se le voci sono quelle che suggeriscono affari possibili tra Juventus e Sassuolo l’effetto moltiplicatore è inevitabile. Eccoci allora, a ragionare su quanto filtra da Torino dove i bianconeri, respinti questa estate più dalla società che non dal giocatore (che alla cessione aveva ‘aperto’ anche con un certo entusiasmo), sarebbero pronti a tornare su Domenico Berardi: l’attaccante calabrese resta asset imprescindibile anche nel Sassuolo – un tantino sbiadito - di questi ultimi tempi e la classifica e il momento della squadra di Dionisi il mercato lo spingono lontano, ma gennaio si avvicina e sono in diversi a immaginare come la Juventus sia pronta a muovere. Già a gennaio, con un primo tentativo che tuttavia ha margini di successo strettissimi (il Sassuolo a gennaio non cede, e figuriamoci se in questa situazione si priva del suo miglior giocatore), sicuramente a giugno, quando le casse bianconere saranno decisamente più pingui di quanto non lo fossero ad agosto, quando l’assalto bianconero non era sostenuto da proposte economiche all’altezza. Il tempo, galantuomo, ha cambiato il contesto e sono in parecchi, a Torino, a garantire che l’idea di un Berardi bianconero continui a non dispiacere né a Giuntoli né ad Allegri. E sono in parecchi anche a puntare su uno scenario non privo di suggestioni, che bypassa gennaio ma arriva, appunto, alla fine della stagione. Quando la Juventus proverebbe a piazzare il ticket giusto provando a mettere le mani non solo su Berardi, ma anche su Boloca, centrocampista rivelazione del Sassuolo di questa stagione: costoso, ok, e blindato da un contratto fino al 2028, ma chissà quanto incedibile ove ci fosse l’occasione di tornare in quella Juventus con la quale il centrocampista italo-rumeno ha già fatto le giovanili conservandone, come da sua intervista a ‘Cronache di spogliatoio’, ottimi ricordi. Fantacalcio? Oggi sì, a giugno chissà?

Dal campo. Allenamento mattutino al Mapei Football Center ieri per i neroverdi. Hanno assistito all’allenamento da bordocampo gli allievi del Corso Allenatori Licenza D, organizzato dal Comitato FIGC di Modena accompagnati da Franco Varrella.