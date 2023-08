La mancata promozione nel campionato 2004-2005

Prima dell’impresa del 2002 il Modena era riuscito altre 4 volte a conquistare la Serie A. Ad aprire il ciclo la squadra guidata nel 1937-38 da Joakim Nekadoma, che dopo aver chiuso in vetta la B pari a Novara e Alessandria dovette passare dallo spareggio a 3 di Milano che metteva in palio le due promozioni: i gialloblù travolgono 3-0 l’Alessandria (doppietta di Notti e rete di Zironi) e la festa scatta quando i grigi perdono 32 anche col Novara, che sale a braccetto coi canarini. Il Modena resta in A 2 anni e poi al primo assalto è di nuovo promozione nel 1940-41 con Alfredo Notti nel ruolo di allenatore-giocatore in un campionato in cui molti giocatori sono atleti e soldati sotto il fascismo: il Modena arriva secondo alle spalle del Liguria, trascinato dai 24 gol di Sentimenti III. L’ascensore fra A e B prosegue fino al terzo salto del 1942-43 grazie alla squadra di Bepi Girani che dopo una straordinaria rimonta precede Brescia e Napoli, battute nelle ultime due decisive giornate di un altro torneo caratterizzato dal clima di guerra e dai tanti giocatori sotto le armi. Per un nuovo exploit ci sarà da aspettare altri 18 anni, nel 1961-62 grazie a Vittorio "Scàggia" Malagoli che dopo l’impresa dell’anno prima da subentrato a Giulio Lelovich (vittoria della C davanti alla Biellese) regala il bis nonostante un avvio difficile (solo 3 vittorie in 8 gare), festeggiando nel 3-1 sul Bari (doppietta di Vetrano e rete di Marmiroli) un clamoroso doppio salto.

DOPO IL 2002. Dall’impresa della Longobarda sono trascorsi ormai 21 anni e di questi il Modena ne ha vissuti altri 13 in B fra gioie e dolori. Nel 2004-05 la squadra di Pioli manca la A per un punto perdendo ad Ascoli nei 90’ finali, poi si arrende l’anno dopo nella semifinale playoff a Mantova. Seguono anni anonimi di salvezze più o meno risicate coi vari Zoratto, Mutti, Apolloni e Bergodi al timone, fino al nuovo acuto del 2013-14 con l’altra semifinale per la A persa col Cesena. Un ultimo bagliore prima della salvezza ai playout con l’Entella del 2015 e della discesa in C del 20 maggio 2016 a Novara azzerata sotto l’era Rivetti. L’ultima salvezza in carrozza con Tesser è il nuovo punto di partenza per alzare l’asticella.

d.s.