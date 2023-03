La ’Maranello’ si presenta e punta al gp Fioritura

È stata presentata in municipio a Maranello la compagine degli esordienti che difenderà i colori della Ciclistica Maranello nella stagione che prenderà il via l’ultima domenica di marzo al gp Fioritura a Vignola. A fare gli onori di casa il primo cittadino della città del Cavallino Rampante, Luigi Zironi, che ha accolto atleti, direttori sportivi e genitori nell’ingresso con lo sfondo di una 550 Maranello. Nel consegnare una targa dell’amministrazione alla società. Difenderanno i colori della società per la categoria esordienti Giulio Ballantini, Samuele Boschetti, Nicolò Fiumara,Marcello Pelloni, Simone Pelloni, Matteo Remigio e Marcello Tomei che saranno diretti da Claudio Caselli e Davide Pelloni. Per l’occasione il presidente provinciale Enzo Varini ha espresso la sua soddisfazione per il conseguimento del brevetto di ds ad un giovane ex atleta della Maranello, Simone Pavarelli che guiderà la compagine Giovanissimi che verrà presentata nei prossimi giorni.

Doppio appuntamento oggi con i ciclisti professionisti modenesi. Il pavullese Luca Covili appena rientrato dall’Uae Tour concluso al 33° posto e secondo degli italiani sarà al via oggi della 40^ edizione del Trofeo Laigueglia per essere al fianco dell’eritreo Mulubrhaun che si è aggiudicato il Tour of Rwanda, Covili sarà poi l’uomo squadra del Team reggiano nella Settimana Coppi e Bartali in particolare nella tappa di Fiorano che transiterà sulle strade che abitualmente si allena.Il diciottenne Luca Paletti farà il suo debutto oggi tra i professionisti nell’ Umag Trophy (Croazia) per poi gareggiare domenica Porec Trophy e all’Istrian Spring dal 9 al 12 marzo.

