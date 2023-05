La maratona da 48 ore di calcio a sette Deu giorni di sfide a San Marino di Carpi

Sono aperte le iscrizioni per la grande novità dell’estate carpigiana, la Seven Cup "Trofeo Eurocasa Imm – Coppa Traslochi Loschi", una maratona di 48 ore non stop di calcio a 7 che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 luglio presso il campo in sintetico di San Marino di Carpi. Un evento unico nel suo genere che unirà calcio e buona cucina, con 24 squadre al via pronte a darsi battaglia nei due giorni per la conquista del titolo, per un totale di 51 gare da giocare senza respiro. Si parte al sabato mattina con le prime 12 gare, poi dopo la pausa pranzo via alle ultime 24 sfide dei gironi, quindi la domenica mattina sarà riservata agli ottavi di finale, poi dal pomeriggio le magnifiche otto rimaste daranno vita a quarti, semifinali e finalissima, preceduta da intrattenimenti e presentazione delle squadre all’americana. Durante i due giorni sarà in funzione lo stand gastronomico a cura della Polisportiva Sanmarinese con la possibilità di pranzare e cenare al campo e sarà possibile seguire tutte le gare negli ampi spazi verdi che circondano l’impianto di San Marino. Il costo di partecipazione (3 gare sicure) è di 200 euro, non ci sono limiti di categorie per i calciatori. Per iscrizioni Federico 3397374715, Vincenzo 3313867339, Davide P. 3398291970.