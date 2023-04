La matricola terribile sorprende anche Buffon

Si può, di tanto in tanto, discutere animatamente su quanto, in percentuale, sia determinante il fattore ’esperienza’ sulle panchine, in campo, in dirigenza. C’è il partito del sì, il partito del no, sta di fatto che Attilio Tesser è riuscito spesso a far valere questa legge e lo ha fatto con quelle che poi sono diventate vittime illustri del Modena.

Per quanto riguarda le sfide nelle sfide dirette, il tecnico modenese è riuscito a togliersi qualche bella soddisfazione ottenendo successi con ex campioni del mondo. Esattamente un girone di fa, quando alla guida della Spal c’era Daniele De Rossi, ad esempio. Qualche tempo prima, Tesser fu capace di vincere già con la Reggina di Pippi Inzaghi al ’Braglia’, giorno di una vittoria fondamentale per scacciare gli incubi di un inizio di stagione da incubo. A sbattere sul muro canarino è toccato pure ad Alberto Gilardino e al Genoa, sul 2-2. Così come Fabio Cannavaro, tecnico del Benevento quando i campani furono ospiti lo scorso dicembre a Modena, terminò 1-1. Unico a non essere colpito dalla ’legge’ di Tesser è stato Fabio Grosso, capace di vincere col Frosinone sia all’andata che al ritorno con i canarini. Tuttavia, l’allenatore del Modena si è conquistato la gioia di vincere, invece, con Claudio Ranieri nel 2-0 inflitto al Cagliari in casa, successo che per questo e per le discussioni extracampo nate successivamente, resterà uno dei più prestigiosi della stagione. A proposito di allenatori ex Campioni del Mondo, sabato prossimo arriva la Spal di Massimo Oddo, altro eroe di Berlino e che Tesser ha messo nel mirino. In campo ci sarà un altro campione come Radja Nainggolan, uno di quelli che per molti sarà esperienza unica affrontare, così come accaduto con Menez o... Fabregas e Buffon (in foto).

Già, perchè figurano altri due ex Campioni del Mondo come l’ex Barcellona e l’ex Juventus tra le ’vittime’ del Modena. Il primo tornò a Como con un 5-1 sul groppone, il secondo, come noto, ha dovuto arrendersi all’1-1 e alla rete di Diaw di venerdì. Ci sono anche queste belle storie nel percorso del Modena. E raccontano tutte di quanto la serie B abbia aumentanto, e non poco, il livello di un campionato che somiglia sempre più ad una sorta di A2. Grazie alla presenze di giocatori dal curriculum pesante, magari un pochino sul viale del tramonto ma comunque capaci di essere decisivi quando serve e tanto basta per vincere le partite. E grazie alla presenza, in panchina, di allenatori che sono stati indimenticati calciatori. Tuttavia, seppur con qualche onestissimo capello bianco in più, Tesser ha saputo tenere testa ai baldi giovani che vogliono emergere. Ma, come in tutti i percorsi lavorativi, il talento va perseguito col lavoro e l’esperienza, a volte, vuol dire la sua.

Alessandro Troncone