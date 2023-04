"La mia vita, tra momenti bui e rinascite"

Un parterre de roi tra giocatori (Lucarelli e tutta Modena), allenatori, il ct della Nazionale De Giorgi e Soli, autorità politiche con in prima fila il sindaco e, ovviamente, lui al centro della scena, Bruno Rezende. Che ha presentato il suo libro appena uscito: ‘Dal buio all’oro’, edizioni Rizzoli, redatto a sei mani con Gian Paolo Maini e Davide Romani. Un libro intenso, lungo, un percorso di sport e di vita che inizia dal Bruno che muove i primi passi con in mano un pallone da pallavolo a cinque anni e si conclude con l’ultimo Mondiale, con in mezzo i successi a Modena, la sua seconda casa, l’amicizia con Ngapeth ("abbiamo litigato subito" l’esordio di Ngapeth chiamato a parlare ieri), il periodo difficile seguente la finale olimpica persa a Londra 2012 e, ovviamente, l’oro, quello di Rio 2016. "Mi avete fatto emozionare – le prime parole del capitano di Modena Volley e del Brasile in risposta alla standing ovation di due minuti che lo ha accolto –. Non è la prima volta e spero tanto che non sarà l’ultima. Il PalaPanini è la mia seconda casa ma qui dentro ho vissuto una parte importante della mia vita. Aprirsi così, con questo libro, raccontare cose private e anche un po’ pesanti ho pensato che potesse essere importante, per me ma anche per altri atleti giovani. ‘Dal buio all’oro’ vuol dire aumentare le proprie consapevolezze, farsi aiutare nei momenti difficili, io ho avuto i due autori che mi hanno seguito, ma anche tante altre persone speciali che hanno fatto parte della mia vita e mi hanno accompagnato in questo percorso di sport e di vita. Che Gian Paolo Maini e Davide Romani mi abbiano chiesto di raccontarlo è stato un onore". Un altro momento emozionante, quello della spiegazione del suo ritorno sotto la Ghirlandina: "In questo ultimo momento della mia carriera sto facendo scelte più di cuore, per questo nel 2021 sono tornato nel luogo che ha cambiato la mia vita, Modena".

I due autori hanno poi parlato della genesi del libro: "Un parto lungo, grazie a un amico che si è aperto tanto raccontandoci cose che forse per lui erano anche difficili. Abbiamo riso, ci siamo emozionati, ci siamo anche arrabbiati tra di noi. Questo testo è la testimonianza che i campioni vincono tanto ma perdono anche tanto – le parole di Maini, seguito poi da Romani, che racconta il ‘suo’ Bruno –. Bruno in questi anni mi ha insegnato la perseveranza, la costanza, lo ha dimostrato anche in quest’ultimo mese e mezzo giocando la Coppa Cev sul dolore". Tra gli interventi quello di Ngapeth appunto ("un’amicizia che durerà tutta la vita") e quello di Leo Turrini ("ho capito perché Venditti ha scritto che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano").

Alessandro Trebbi