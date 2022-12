La miglior prova stagionale di Bruno, Stankovic è un vero maestro

BRUNO 8: Una delle migliori prestazioni stagionali del fuoriclasse verdeoro che sporca la prestazione con un unico microscopico errore, quando serve a Rinaldi la pipe dell’uno contro uno con Simon che in quel momento dominava la rete. Un’inezia all’interno di una gestione perfetta degli attaccanti di palla alta, Rinaldi e Lagumdzija su tutti, e dei centrali che terminano la contesta con 10 punti su 11 tentativi. Stravinta la sfida tra gli ultimi due campioni olimpici con Brizard.

LAGUMDZIJA 7: Si prende una breve pausa nel secondo set, per il resto è il fattore decisivo per la vittoria del primo (il più complesso) e anche nel terzo fornisce le garanzie di cui la squadra ha bisogno. Ci mette in più qualche difesa, ormai non mancano più nel suo bagaglio.

NGAPETH 7,5: Riceve in piedi una bordata di Romanò, quasi a sfidarlo, la palla finisce in testa a Bruno. Su una difesa del palleggiatore entra per gestire il secondo tocco e serve una palla al centro a Stankovic dai tre metri: punto. In battuta accarezza la palla, la coccola, la nasconde: ace corto impensabile. In attacco semplicemente Piacenza non lo vede mai, non capisce cosa fa e perché lo fa e come lo fa. Vi basta?

RINALDI 7: I numeri finali in attacco non premiano una prestazione strepitosa nel primo set, tenace negli altri due. In battuta è una furia, quattro ace totali, una serie di break creati, tanta quantità. Esattamente come in ricezione, dove fatica tantissimo ma non deraglia mai.

STANKOVIC 7,5: Match da maestro per il centrale serbo, che si esalta nella sfida con Robertlandy Simon e attacca al 100%, trasformando anche una veloce alzatagli da Ngapeth e piantando due volte il pallone nei tre metri col cubano di fronte. Qualche imperfezione a muro, assolutamente perdonabile in un contesto del genere.

SANGUINETTI 7: Inizia timido, liscia un rigore su cui non sa cosa fare, sbaglia tanto in battuta, non ha l’attacco per entrare in partita. Dal secondo set torna il Sanguinetti devastante dell’ultimo mese, in attacco infermabile. Ci mette anche un paio di coperture d’autore su Rinaldi, tanto per gradire.

ROSSINI 7: In ricezione tiene molto bene le bordate avversarie, in difesa la il suo con un paio di tocchi preziosi a una mano e grande attenzione sulle palle sporche e corte degli avversari.

ALL. GIANI 7,5: La trasformazione è compiuta, ormai le prove a suffragio sono parecchie e inconfutabili. Non resta allora che affrontare la sfida con Trento esattamente come va affrontata: con la consapevolezza di questi ultimi due mesi e con la coscienza pulita che perdere non sarà un dramma. Perché dopo ci sarà un’altra stagione da giocare, lunga, che potrebbe portare lontano nei play off e in Coppa Cev, indipendentemente che a fine febbraio Giulia Gabana possa prenotare l’albergo a Roma o meno.

Alessandro Trebbi