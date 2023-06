La Mille Miglia torna in città Giornata da non perdere

L’edizione 2023 della Mille Miglia tornerà a coinvolgere Modena e provincia già da oggi pomeriggio grazie all’impegno ed al sostegno delle autorità locali ed all’Automobil Club di Modena. Le vetture entreranno nel territorio modenese dal Passo dell’Abetone per dirigersi verso il comune di Castelvetro, dove i concorrenti affronteranno tre prove cronometrate di precisione, proseguendo poi per Formigine, dove le auto si fermeranno davanti al castello per un primo controllo a timbro e successivamente transiteranno verso le ore 18 nella Capitale dei Motori.

Modena vedrà sfilare i concorrenti con un percorso che interesserà le vie Giardini, Muratori, Trento Trieste, largo Garibaldi, piazza Torre e piazza Grande, proseguendo per Corso Duomo, via Berengario, via Bono da Nonantola, fino all’ingresso al parco Novi Sad, sede di un secondo controllo a timbro dove il pubblico potrà ammirare le affascinanti vetture in gara. Gli equipaggi della Mille Miglia proseguiranno poi per viale Monte Kosica, via Storchi, via Zucchi, riprendendo la Via Emilia ovest in direzione di Reggio Emilia e di Parma, sede di fine tappa.

"Siamo molto contenti del passaggio della Mille Miglia – ha spiegato Vincenzo Credi presidente di Aci Modena – è un impegno gravoso ma molto bello ed emozionante. Ringrazio tutti i comuni coinvolti oltre a tutte le autorità e le questure con cui abbiamo lavorato tantissimo", ha concluso il presidente Aci. Come ogni edizione, anche nel 2023 saranno diversi i Vip presenti, fra cui Giancarlo Fisichella, Jimmy Ghione, Anthony Delon, Paul Belmondo, Cristina Parodi, Rudy Zerbi e Cszaba della Zorza.

Giampaolo Grimaldi