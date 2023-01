La Modenese esulta all’88’ grazie ad un gol di Serroukh

modenese

MODENESE: Paganelli, Lo Bello, Azzi, Alicchi, Lusvarghi, Lazzaretti (75’ Pjolla), Serroukh, Boriani (62, Agrillo), Svarups (62’ Silipo), Tardini, Borghi (90’ Guerri). A disp. Bacciocchi, Baldini, Saetti, Longu, Malverti. All. Pittalis

ARCETANA: Giaroli, Foderaro, Setti, Cavazzoli, Andreoli, Bonacini (36’ Canalini), Lusoli, Sekyere (36’ Cristiani), Ouattara (75’ Monti), Bernabei, Travagliati (36’ Davitti). A disp. Burani, Corradini, De Martino, Carpio, Corradini. All. Pivetti

Arbitro: Fundarotto di Ferrara

Reti: 18’ Lusvarghi, 46’pt Lusoli, 88’ Serroukh

Note: ammoniti Sekyere, Cristiani, Setti, Cavazzoli, Saetti, Lusoli, Serroukh, Giaroli

Vittoria d’oro per la Modenese dopo 3 ko che vale il sorpasso sull’Arcetana in zona playout. Al 18’ tap-in vincente di Lusvarghi su una punizione letarel. Prima del riposo pari Lusoli, complice l’errore di Paganelli. Nel finale all’88’ Silipo scende a sinistra e conclude in porta, Giaroli smanaccia e Serroukh la mette dentro.