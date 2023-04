La modenese Gottardi sbanca con Menegatti il torneo ’Saquarema’ in Brasile

Dopo un paio di secondi posti, nei Future dell’anno scorso a Lecce e Madrid, ed il terzo posto nel torneo Challenge di Agadir sempre nel 2022, domenica sorsa è arrivata la prima vittoria in un torneo del Beach Pro Tour per Marta Menegatti, e la modenese Valentina Gottardi, che hanno sbancato il Challenge di Saquarema in Brasile, vincendo in rimonta la finale del prestigioso torneo sudamericano contro le padrone di casa Taina – Victoria, dopo aver vinto, sempre al tie break, una splendida semifinale vinta al tie break contro le lituane PaulikieneRaupelyte. Con questo successo le due azzurre, oltre ad aver conquistato una preziosa vittoria, che ne conferma nel Gotha del beach volley mondiale, hanno portato a casa anche punti importanti per la corsa alla qualificazione ai prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024. Entusiasmante il successo delle due ragazze, il primo a livello mondiale per Valentina Gottardi, cresciuta nelle giovanili dell’Anderlini Modena, e da un paio di stagioni, definitivamente dedicata al beach volley, con risultati in continua crescita.

m. c.