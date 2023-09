La modenese Sasso vola in Colombia per i mondiali

E’ l’appuntamento clou della stagione per il pattinaggio a rotelle, il vertice di un crescendo per le rotelle italiane, e modenesi, che saranno protagoniste anche ad Ibaguè in Colombia, città da più di cinquecentomila abitanti, a circa duecento kilometri dalla capitale Bogotà. In mezzo al Gotha del rotellismo mondiale, tra i circa 800 pattinatori in rappresentanza di 29 paesi, ci sarà anche la modenese Roberta Sasso, atleta dell’Invicta Skate allenata da Bea Lotti, che gareggerà in due gare, nel singolo Solo Dance, e delle Coppia Danza, con ilo friulano Gherardo Altieri De Grassi. Detentori del titolo mondiale a livello Junior, sono passati quest’anno di categoria, e la Sasso è arrivata al secondo posto nel singolo, mentre con Altieri De Grassi hanno centrato il titolo italiano, che li ha proiettati ai Mondiali con l’aura di protagonisti attesi: la manifestazione durerà fino al 30 Settembre, ma la Sasso prima in Singolo, poi nella gara di Coppia Danza, sarà in pista già da oggi, decisa a rinverdire i "fasti mondiali" dei fratelli Gasperini.