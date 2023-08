La nuova Materials prende forma Bisio a un passo, rilancio Borlengi

Dopo aver conosciuto ieri il proprio cammino nel torneo di B1 femminile, che la BSC Materials Sassuolo ritrova sei anni dopo l’esordio, prosegue la costruzione della squadra che sarà affidata ad Alessandro Minghelli: il sestetto sembra prendere sempre più forma con un doppio arrivo ufficializzato nei giorni scorsi, con la conferma della talentuosa Maya Borlengo, schiacciatrice classe 2006, e l’ingaggio quasi certo dell’esperta schiacciatrice piemontese Elena Bisio, schiacciatrice classe 2000, che arriva dal Trento con cui ha vinto la A2, e con cui aveva giocato nella massima serie, prima di una parentesi a Padova in B1, dove la Bisio ha giocato anche a Talmassons e Settimo Torinese, oltre a vantare una esperienza in A2 a Torino. Con Bateman in regia in diagonale con Ilaria Anello, Bisio alla mano, e Fornari al centro, il sestetto biancoazzurro sta prendendo forma, ad una decina di giorni appena dal primo raduno stagionale, che sancirà l’inizio della nuova avventura.

r.c.