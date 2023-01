La Pantarei ospite a Bologna

Riparte con A2 e Serie B la marcia della pallamano nel 2023. In Serie A2 la Pantarei Italia Modena è di scena per la 2a di ritorno alle 19,30 sul campo del Bologna United, con cui divide il 7° posto. Fin qui da matricola i gialloblù di coach Sgarbi hanno disputato un’ottima prima parte di stagione, mettendo in luce la classe di Alessio Pugliese.

Serie B. Alle 18 c’è il big match di Rubiera col Carpi sesto a -4 dalla vetta che sfida la capolista Secchia, mentre alle 18,30 la Carpine terza a -2 dai reggiani cerca ospita alla Fassi il Casalgrande. Rapid Nonantola atteso alle 18.30 a Castellarano dallo Sportinsieme.