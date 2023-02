"La pausa ci permetterà di ricaricare le pile"

Al termine del match con Verona, l’analisi è passata anche attraverso le parole di uno dei migliori in campo, Tommaso Rinaldi: "Ci aspettavamo una partita del genere: quando Verona gioca così ti mette in difficoltà con la sua fisicità e la sua potenza. Potevamo essere più puliti in alcune situazioni, ma questo è il nostro sport e dobbiamo prendere così certe partite. Non abbiamo comunque mai mollato". Ormai diventato centrale negli schemi di gioco della Valsa Group, Rinaldi non si nasconde: "Le responsabilità? Mi spingono ancora di più a migliorare il mio ruolo in questa squadra, sono felice che Bruno si fidi di me e che io possa aiutare i miei copmpagni nei momenti di difficoltà". Infine l’attenzione vira sulla lunga sosta e la possibilità di ricaricare le pile in vista del rush finale in regular season e delle semifinali di Coppa Cev: "Ora abbiamo bisogno di staccare un po’ dopo tre settimane nelle quali abbiamo giocato ogni tre giorni con impegni difficili ai quali tenevamo molto. Non è sempre facile gestire questi ritmi, ma credo che nel complesso siamo stati molto bravi nel gioco e nei risultati".

a. t.