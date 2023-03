La Pieve cade in casa contro il fanalino

la pieve

0

campagnola

2

LA PIEVE: Ortensi, Tudini (46’ Diallo), Gheduzzi (46’ Manfredotti), Erihioui, Ruopolo, Barbati, Andolina, Ferrari, Teggi, Lupusor (46’ Bojardi), Rizzo (69’ Cirasella). A disp.: Borghi, Teocoli, Acquafresca, Paltrinieri, Rizzi. All. Barbi

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Calabretti, Messori, Michelini, Camara, Minutolo, Pivetti (80’ Scarpato), Riccò, Roversi (74’ Bellentani), Jorge, Catellani (84’ Platani). A disp.: Ripesi, Alouan, Giovannini, Gigante, Spaggiari, Odoro. All. Ferraboschi

Arbitro: Frigo di Parma

Reti: 28’ (rig.) Jorge, 46’pt Roversi Note: ammoniti Gheduzzi, Camara, Ruopolo, Michelini, Roversi, Minutolo

Grave e inatteso ko per La Pieve (sempre +3 sui playout), trafitta dal fanalino Campagnola ormai condannato alla Promozione. All’8’ conclusione al volo di Rizzo dal limite, Stefanelli devia in angolo. Al 28’ Jorge trasforma il rigore concesso per il fallo di Ruopolo su Catellani. Nel recupero il Campagnola raddoppia con Roversi che con un pallonetto da fuori area supera Ortensi. Nella ripresa Ortensi nega a Pivetti il 3-0. Al 55’ Bojardi manda alto, al 90’ tiro di Bojardi, Stefanelli blocca a terra.