La Pieve crolla in casa nel giro di 25 minuti

LA PIEVE N.

0

ROLO

3

LA PIEVE: Ortensi, Manfredotti, Diallo, Cirasella (58’ Teggi) Ruopolo (32’ Tudini), Teocoli, Andolina (53’ Belfakir) Erihioui (82’ Paltrinieri), Bojardi, Ferrari (68’ Acquafresca), Rizzo. A disp.: Borghi, Gheduzzi, Lupusor, Rizzi. All. Barbi

ROLO: Grigoli, Ranieri, Galli, Tamagnini (72’ Binini), Maletti, Budriesi, Lotti (66’ Cavaliere), Buffagni (46’ Faraci), Fiocchi (86’ Fofana), Lari, Puglisi (70’ Napoli). A disp.: Tosi, Bagni, Tirelli, Pignatti. All. Cristiani

Arbitro: Fundarotto di Ferrara

Reti: 11’ Galli, 17’ Fiocchi, 25’ Puglisi Note: ammoniti Budriesi, Buffagni, Maletti, Galli

La Pieve crolla in casa in appena 25’ col Rolo. Al 2’ tiro di Puglisi di poco alto, al 6’ Ruopolo salva sulla linea su Maletti. All’11’ angolo di Lari e Galli ribadisce in rete da due passi per l’1-0. Al 17’ diagonale di Fiocchi pochi metri dentro l’area per il 2-0. Al 19’ fallo in area su Rizzo, rigore che però Ferrari si fa parare da Grigoli. Al 25’ Puglisi appoggia in rete il 3-0 sul cross basso di Fiocchi. Al 30’ Fiocchi, scattato sul filo del fuorigioco, prova la conclusione da fuori ma il palo salva La Pieve.