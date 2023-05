La Pieve festeggia la prima storica salvezza Cittadella, niente secondo posto: "Un fallimento"

CITTADELLA

1

V. CASTELFRANCO

2

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Aldrovandi, Pappaianni (30’pt Serra), Boilini (38’st De Lucca); Galanti, Cannoni, Vernia; Falanelli (Conte), Ridolfi (34’st Esposito L), Bellentani (11’st Esposito E). A disp.: Galeazzi, Gollini, Montecchi, Parisi. All. Paraluppi

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi (26’st Casarano), Hajbi, Caesar, Boccalupo (13’pt Timperio), Palmiero, Mantovani, Cuoghi (26’st Barani), Bertetti (41’st Assouan), Zito, Nait (34’st Lippo). A disp. Nicolosi, Pepe, Barbieri, Glorioso. All. Fontana

Arbitro: Artari di Bari

Reti: 23’ Bertetti, 31’ Cuoghi, 43’ Falanelli

Note: ammoniti Falanelli, Galanti, Boilini

"L’obiettivo della società era sicuramente altro. Ci lecchiamo le ferite, abbiamo fallito, ci prepariamo per ripartire e riprovarci il prossimo anno". Le parole a fine gara del ds Bob Fantazzi raccontano l’amarezza in casa Cittadella che dopo la beffa di un anno fa col Pomezia ai rigori vede questa volta sfumare il 2° posto e gli spareggi di Eccellenza. Serviva un miracolo alla squadra di Paraluppi, ovvero vincere col Castelfranco e sperare che l’Agazzanese a +2 non vincesse ad Arceto (scontri diretti pro "Citta"), ma l largo 7-1 dei piacentini ha spento da subito ogni sogno e il derby è risultato ininfluente sula stagione. Per la cronaca al 23’ Bertetti scappa sul filo del fuorigioco e infila Chiossi per l’1-0 ospite. Al 31 Cuoghi intercetta una risposta corta di Chiossi e insacca al volo il 2-0, accorciato da Falanelli al 43’ di testa. Poi nella ripresa non succede più nulla.