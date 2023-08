La Pieve passa con un uno-due all’inizio della gara

VIS SAN PROSPERO

0

LA PIEVE N.

2

VIS SAN PROSPERO: Pinelli, Crisci, Vuocolo, Negri, Vezzali, Bellesia, Malagutti, Serafini, Ivashko, Del Villano, Ndiaye. Entrati: Silvestri, Guidetti, Tamburrano, Ganzerla, Malpighi, Moretti, Ferrari, Petrella, Russo, Malagoli, Bonomi. All. Barbanti.

LA PIEVE: Fiorito, Lo Bello, Barbati, Pederzani, Gobbi, Acquafresca, Guerzoni, Lupusor, Cheli, Boriani, Rizzo. Entrati: Lugli, Erihioui, Canalini, Gheduzzi, Cehu, Cirasella, Bojardil, Rizzi, Margotta. All. Rosi

Reti: 5’ Guerzoni, 10’ (rig.) Cheli

Due reti in avvio segnate da Guerzoni e da Cheli su rigore firmano il successo 2-0 de La Pieve nel test sul campo della Vis San Prospero, matricola di Prima categoria. Per i ragazzi di Rosi è stato l’ultimo test prima del debutto di domenica in Coppa di Eccellenza a Castelvetro sul campo del Terre di Castelli

PROMOZIONE. Nell’ultimo test prima della Coppa lo United Carpi ha battuto 5-0 il Limidi (Seconda categoria) con le reti di Assouan, Malagoli, Majri, Okwesa e Mebelli.