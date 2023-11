La Pieve piegata in casa del Faro

Faro Coop

2

La Pieve Nonantola

0

FARO COOP: Masinara F., Fabbri, Bisoli, D’Isanti, Farini, Lenzi D., Masinara N., Satalino (43’ st Dahbi), Manieri (16’ st Bazzani), Garni (37’ st Ismajli), Haber Castro (23’ st Pasquali). A disposizione: Panichi, Venturi, Borgognoni, Landi, Vitali. All.: Evangelisti.

LA PIEVE NONANTOLA: Fiorito, Gobbi, Diallo (37’ st Margotta), Canalini, Barbati, Cehu, Erihioui (20’ st Boriani), Lupusor (10’ st Acquafresca), Bojardi (8’ st Cheli), Guerzoni (1’ st Zenzola), Rizzo. A disposizione: Lugli, Gheduzzi, Rizzi, Cirasella. All.: Rosi.

Arbitro: Iorfida di Collegno.

Reti: 1’ pt Haber Castro (F), 48’ st rig. Pasquali (F).

Note: ammoniti: Bisoli (F), Lenzi D. (F), Garni (F), Pasquali (F), Bojardi (L).

Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Faro, vittorioso per 2-0 contro La Pieve Nonantola. I gaggesi sbloccano il risultato dopo soli dieci secondi, D’Isanti effettua un traversone da sinistra per Garni, il quale dribbla un difensore e mette in mezzo per Haber Castro che deve solo appoggiare la palla in rete. Il secondo gol propiziato da Bazzani allo scadere: si guadagna un penalty, poi trasformato magistralmente da Pasquali sotto l’incrocio dei pali.