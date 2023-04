La Pieve si butta via nel finale horror

la pieve

1

agazzanese

2

LA PIEVE: Ortensi, Manfredotti, Barbati, Cirasella (68’ Teggi) Ruopolo, Paltrinieri (58’ Erihioui), Rizzi, Ferrari (89’ Tudini), Bojardi, Lupusor (59’ Diallo), Rizzo (79’ Acquafresca). A disp.: Borghi, Teocoli, Andolina, Belfakir. All. Barbi

AGAZZANESE: Borges, Bragalini, Barba (78’ Corbellini), Mastrototaro, Reggiani, Riccardi, Moltini, Gueye (69’ Lombardi), Forbiti (90+3 Vago), Pastorelli (78’ Bolzoni), Delfanti (88’ Mauri). A disp.: Di Maio, Bartoli, Soumahoro, Harunaj. All. Piccinini

Arbitro: Germano di Ostia Lido

Reti: 68’ Rizzo, 84’ Forbiti, 87’ (rig.) Mastrototaro

Note: espulsi al 92’ Manfredotti, Bolzoni e Moltini per reazione. Ammoniti Moltini, Ferrari, Gueye, Bragalini e Rizzo

La Pieve si butta via nei 6’ finali e avanti 1-0 viene battuta 2-1 dall’Agazzanese, venendo risucchiata per la prima volta dopo 5 mesi in zona playout. Al 35’ Barbati, servito da Rizzo, conclude alto. Al 49’ cross al centro di Gueye e colpo di testa di Reggiani che termina a lato. Al 51’ colpo di testa di Delfanti che termina sulla traversa, poi il tiro di Pastorelli viene respinto dall’attento Ortensi. Al 67’ Reggiani sfiora la traversa e al 68’ Bojardi salta l’uomo e serve Rizzo che supera Borges per l’1-0 di casa. Ma nel finale arriva il ribaltone: all’84’ Forbiti in diagonale dalla destra supera Ortensi e all’87’ Mastrototaro non sbaglia il rigore concesso per il tocco di mano in area di Ferrari. Nel finale animi caldi e rossi per Manfredotti, Bolzoni e Moltini.