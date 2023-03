La Pieve strappa un buon punto ad Arceto

ARCETANA

1

LA PIEVE

1

ARCETANA: Giaroli, De Martino, Setti (31’pt Mammi, 43’st Corradini F.), Cavazzoli, Andreoli, Foderaro, Sekyere (8’st Lusoli), Cristiani (22’st Corradini S.), Ouattara (15’st Travagliati), Bernabei, Davitti. All. Pivetti.

LA PIEVE: Ortensi, Manfredotti, Diallo, Acquafresca, Tudini, Barbati, Andolina (21’st Belfakir), Ferrari (26’st Cirasella), Teggi (33’st Lupusor), Paltrinieri (21’st Erihioui), Rizzo (26’st Bojardi). All. Barbi.

Reti: 29’ Rizzo, 34’ Bernabei

La Pieve prende un buon punto in chiave salvezza ad Arceto, lasciando i reggiani a-7. In avvio Cristiani e Teggi sfiorano il gol. Poco dopo, Giaroli salva i suoi in ben due occasioni. Al 27’ su corner Ouattara non riesce a piazzare la stoccata vincente da pochi passi. Al 29’ l’indisturbato Rizzo, servito col contagiri da Manfredotti, porta avanti La Pieve. Al 34’ Bernabei si invola verso la porta, Ortensi esce in maniera maldestra, fornendo un involontario assist al numero 10 dell’Arcetana che pareggia. Nella ripresa al 30’ è Cirasella ad avere una buona opportunità per l’1-2, ma Giaroli lo anticipa all’interno dell’area. Al 36’ Acquafresca è costretto a uscire dal campo zoppicante: La Pieve ha già terminato i cambi e dunque rimane in 10 contro 11, ma i biancoverdi di Pivetti non trovano le strade giuste per sfruttare la superiorità numerica finale.