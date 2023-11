La Pieve, vittoria dopo sette giornate d’attesa. Formigine, tre punti d’oro. Puglisi va al Fabbrico

FORMIGINE

3

BRESCELLO

2

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ricaldone, A. Caselli (90’ Mondini), Pappaianni, Ashong (60’ Deri), Binini, M. Caselli, Habib (75’ Lu. Marverti), Cremaschi, Digesù (62’ Iattici). A disp. Migliori, Lo. Marverti, Ruini, Opoku, Teneggi. All. Sarnelli.

BRESCELLO: Aimi, Zaccariello, Gianferrari, Marmiroli, Galeotti, Cocconi, Fomov, Notari, Ennamli (75’ Boselli), Truffelli, Rodriguez (60’ Caffarra). A disp.: Caccialupi, Aloi, Bertoli, Monica, Sarzi Maddidini, Rizzi, Bocedi. All. Fontana.

Arbitro: Riccardi di Rimini

Reti: 18’ M. Caselli, 25’ Truffelli, 55’ Fomov, 63’ Vacondio, 73’ Habib

Note: ammoniti Pappaianni, Rizzi.

Vittoria d’oro per il Formigine che ha salutato Puglisi, andato al Fabbrico. Al 18’ Vacondio calcia e Matteo Caselli mette dentro l’1-0 ma al 25’ Truffelli sorprende Cornia per il pari. Al 55’ Fomov trasforma nel 2-1 ospite una respinta corta di Cornia. Al 62’ gran tiro al volo di Vacondio su invito di Habib per il 2-2. Al 73’ grande ripartenza di Andrea e Matteo Caselli conclusa col 3-2 di Habib. Nel finale Cornia salva tutto.