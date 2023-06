La presentazione sarà a inizio luglio

Quali ora le tappe dell’avventura di Bianco? La presentazione alla stampa avverrà nella prima settimana di luglio, a ridosso del raduno della squadra allo stadio Braglia dopo le vacanze. Allo stadio, il tecnico dirigerà i primi allenamenti, con i primi test medici in preparazione del ritiro estivo. Il 15 luglio la partenza per Fanano, dove il Modena svolgerà la prima parte della preparazione con un paio di amichevoli. Poi, indicativamente dal 25 luglio, il trasferimento a Dimaro dove i canarini rimarranno per un’altra settimana e organizzeranno test amichevoli più probanti. L’esordio ufficiale nel fine settimana del 12 agosto, con il primo turno di Coppa Italia probabilmente a Marassi con il Genoa. Il 19 agosto ecco la prima giornata di serie B, i cui calendari saranno svelati, come ogni anno, a luglio inoltrato.

a.t.