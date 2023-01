"La prestazione c’è stata Ripartiamo da qui"

"È mancato il risultato, non la prestazione. È mancato il primo, non la seconda, e da qui dobbiamo ripartire". Non nasconde la delusione, Pedro Obiang: Dionisi ne ha scelto le fisicità per blindare la mediana, e il centrocampista spagnolo ha risposto da par suo. Prestazione di sostanza, come dicono quelli bravi, per il mediano ex Samp. "Gara decisa di un episodio, dopo la quale non possiamo non essere inca…: questo, però, è il calcio, e a noi tocca restare alle prestazioni e continuare a lavorare sapendo che quel che manca arriverà. Oggi abbiamo dimostrato di esserci, ma dobbiamo essere realisti e se guardiamo la classifica non possiamo non guardarci le spalle. Siamo solo alla fine del girone di andata, e vale la pena guadare avanti, con la consapevolezza che valiamo di più della nostra classifica. La gara di oggi ci ha detto che possiamo giocare con tutti, e a questo dobbiamo stare, e da qui dobbiamo ripartire già dalla prossima gara. Stiamo compatti: i risultati – chiude Obiang – arriveranno".