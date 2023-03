La Prignanese può ancora sperare

Niente da fare per la Spezzanese. Nel recupero di Seconda ’A’ i fioranesi sono stati sconfitti in casa mercoledì sera 3-0 dalla capolista Rubierese, che così ha ipotecato il salto in prima: ai reggiani, saliti a +8 sull’Ubersetto a +3 gare dalla fine, basterà vincere domenica a Roteglia per stappare lo champagne, mentre la Spezzanese rimane a +3 sulla zona playout. In Terza ’A’ invece la Prignanese passa 1-0 a Pievepelago nell’altro recupero con la rete di Costantini e tiene vivo il sogno dei playoff, che ora distano +4 punti. Nello stesso girone domenica lo Zocca può centrare l’immediato ritorno in Seconda: i biancoviola sono a +4 su Eagles e Real Dragone a 3 gare dalla fine e saranno sicuri del salto già nel prossimo turno in caso di successo sul campo del Real Modena, abbinato a una sconfitta delle due rivali (le gare sono Bortolotti-Eagles e Real Maranello-Eagles).