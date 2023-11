La Primavera. Il Frosinone per i ragazzi di Bigica: "Diamo continuità a quanto fatto»

SASSUOLO

"Sta a noi alzare l’attenzione: sono tutte partite complicate, e questa non fa eccezione, anche perché il campionato si è fatto molto competitivo, da qualche anno a questa parte, e gare semplici non ce ne sono. Una vittoria, tra l’altro, darebbe cotinuità a quello che stiamo facendo". Il fatto che il Frosinone, atteso oggi al Ricci dalla Primavera neroverde che si accinge ad affrontare la nona giornata di campionato, non abbia ancora vinto e sia ultimo in classifica, non inganna Emiliano Bigica. Il tecnico neroverde, a sottovalutare i ciociari, allenati tra l’altro dall’ex Angelo Adamo Gregucci, non ci pensa nemmeno e alla vigilia ‘chiama’ i suoi, anche a scongiurare possibili cali di tensione. "Dovremo farci trovare pronti a livello mentale", aggiunge Bigica la cui squadra, tra l’altro, dovesse vincere, si riaffaccerebbe a quella zona playoff distante giusto un paio di punti. In campo alle 13, diretta televisiva su Sportitalia.

Under. Triplo derby con il Modena, oggi, per le under neroverdi: al Mapei Football Center, sul campo intitolato ad Adriana Spazzoli, alle 11, vanno in campo le Under 15, mentre alle 16 tocca alle Under 16. Alle 10,30, invece, vis a vis tra le Under 14 neroverdi e gialloblù: si gioca al ’Seidenari’ di San Prospero, in via San Geminiano.

s.f.