Femminile ok, Primavera ko. Questa la sintesi, dell’altra domenica neroverde, attraversata con fortune opposte dalla squadra di Emiliano Bigica, impegnata in Primavera 1, e da quella guidata da Gianpiero Piovani, che cerca la salvezza nel massimo campionato femminile. I babies di Bigica hanno perso 3-0 in trasferta sul campo della Juventus, e pagano carissimo lo stop, sorpassati roprio dai bianconeri che li estromettono da quella zona playoff di cui il Sassuolo era ospite fisso da tempo e che andrà riconquistata mercoledì, in infrasettimanale, sbancando Verona. Va meglio alle ragazze di Piovani, che opposte al Como, al Ricci, in uno scontro diretto da non sbagliare non sbagliano, ritrovano quella vittoria (2-0, doppietta di Sabatino) che mancava loro da novembre e in attesa dell’ultima giornata della ‘regoular season’ si piazzano davanti a tutti nella ‘griglia’ che affronterà gli spareggi salvezza.