La Pro Patria fa l’en plein Promozione in anticipo

di Davide Setti

Quindici vittorie su 15, 103 reti segnate, solo 20 subite e un vantaggio di 14 punti sulla seconda a 3 gare dalla fine. Numeri del dominio della Pro Patria San Felice, che giovedì sera nell’anticipo della quart’ultima giornata di Serie D ha vinto 4-1 a Castelnovo Sotto sul campo dello Shqiponja festeggiando con un mese di anticipo il salto in C2 (in foto la festa). A 7 mesi dalla decisione di rinunciare alla B la società giallorossa ha completato il primo step di risalita con un cammino senza macchia, concluso nel match con la seconda. I reggiani erano infatti passati per primi, raggiunti dal libero di Asmaoui prima del riposo dopo i due falliti da Spatari e Guerra. Nella ripresa immediato il rosso a Guerra poco prima del sorpasso firmato ancora da Asmaoui e del 3-1 di Spatari.

Nel finale è salito in cattedra il guardiano Latino, capace di parare due liberi e così proprio all’ultimo assalto Degli Esposti ha chiuso col poker, facendo scattare la festa giallorossa sul parquet reggiano. "Volevamo fortemente chiudere prima delle prossime due settimane di sosta – racconta il ds Angelo Vincenzi – e devo fare i complimenti al mister Greco e alla squadra. Tutti ci davano per strafavoriti e la rosa sapevamo bene fosse di grande spessore, ma le chiacchere vengono spazzate via dal campo e non era facile tenere alta l’attenzione per 7 mesi, sapendo che tutti contro di noi scendevano in campo per fare la gara della vita. Siamo passati dagli ultimi due anni di B d’alto livello, con buone chance di essere ripescati in A2, a una scelta ben precisa fatta la scorsa estate che ci ha portato in un campionato che nessuno conosceva, pur affrontato con una rosa che poteva ben figurare anche in C1. Il futuro? Ora ci godiamo la promozione, ma la volontà è quella di mettere dentro altre 34 pedine di spessore per puntare a fare anche una C2 da vertice". Tanti i protagonisti della stagione, dal rientrante mister Lorenzo Greco (terzo tecnico dopo Malagò e la gestione da allenatore-giocatore di Alex Baratti) passando per il quartetto attualmente in doppia cifra (con ancora 3 gare da giocare) composto da Josef Gaglio (17 reti in vetta ai bomber del girone con Geraci dello Shqiponja), Amine Asmaoui (15), Federico Degli Espositi (13) e Alessio Cellurale (10), fermato da un brutto infortunio.