La Pro Patria vede la promozione

È la serata del primo match point per la Pro Patria San Felice, che (alle 21.45) gioca in anticipo a Castelnuovo Sotto sul campo dello Shqiponja secondo della classe, staccato di 13 punti dalla formazione giallorossa dominatrice della Serie D. A 4 gare dalla fine un successo varrebbe la promozione in C2 già stasera, ma in caso di pareggio o di sconfitta la matematica potrebbe comunque arrivare sabato dal divano, se l’Emilia Futsal terza a -14 (ma con 5 gare da giocare invece che 4) non dovesse battere nell’altro big match lo Sporting Sant’Ilario quarto.

In caso contrario invece tutto sarebbe rinviato di 20 giorni, visto che la D si ferma poi per due fine settimana e torna sabato 15 aprile. Si tratta comunque solo di dettagli matematici per i ragazzi di Lorenzo Greco, che hanno dominato la stagione con 14 vittorie in 14 gare, 99 reti segnate e appena 19 subite. Un ruolino da schiacciasassi che i giallorossi proveranno a confermare anche stasera, con l’obiettivo di provare a vincere comunque 18 gare su 18. Il tecnico può contare su tutta la rosa disponibile, tranne l’infortunato Cellurale (in foto), la cui stagione è finita.

Classifica: Pro Patria 42, Shqiponja 29, Emilia Futsal * 28, Sant’Ilario 26, Carpaneto 20, Virtus Cibeno 19, Celtic Bhoys * 13, Corte * 9, Legione Parmense 7, Fabbrico * 5.