porretta

0

quarantolese

0

PORRETTA: Belli, Essoufyani (17’st Barsotti), Froio (23’st Ferrari), Pecoraro, Calegari, Nardi (42’st Sabattini), Dozzi, Satalino, Adeyemi, Gogliormella (37’st Greca), Dozzi. A disp. Consolini, Mignani, Ghisellini, Mousa, Ruzzolini. All. Petronio.

QUARANTOLESE: Calanca, Bonaccio, Carlassare, Mari (36’st Grillenzoni), Barbalaco (28’st Malagoli), Gobbi, Cavicchioli, Bortolazzi (40’st Gozzi), Acanfora, Ferrari (14’st Mortari), Mambrini (28’st Castorri). A disp. Malavasi Muracchini, Bazzani, Palmiero. All. Loddi.

Arbitro: Gardenghi di Imola

Note: ammoniti Mambrini, Essaoufyani, Satalino, Bortolazzi e Gobbi.

Nel recupero di Promozione ’C’ la Quarantolese porta a casa un punto dalla trasferta sul campo del Porretta, scontro diretto per la zona playout e lo 0-0 tiene i gialloblù al fianco dei bolognesi, facendo salire entrambe le squadre a +1 sull’Atletico Spm. Si gioca su un campo ghiacciato che non permette quasi nessuna giocata. Nel primo tempo da segnalare solo un colpo di testa al 20’ di Dozzi parato da Calanca, nella ripresa è monologo Quarantolese ma manca il gol. Al 3’ cross dalla destra e colpo di testa Acanfora parato da Belli. Al 10’ azione insistita sulla sinistra di Cavicchioli, dopo una carambola la palla arriva sul dischetto per Carlassare che calcia alto. Al 27’ Mambrini calcia alto dopo un’azione a destra. Al 33’ combinano Malagoli e Cavicchioli, la palla resta in area ma nessuno riesce a metterci il piede. Al 41’ Mortari impegna Belli da fuori e al 43 ancora Mortari calcia dal limite sfiorando il pari. Per i gialloblù di Loddi si tratta del quarto risultato utile di fila, con 3 pareggi e una vittoria. Nell’altro recupero dello stesso girone Faro-Fossolo 3-1, coi bolognesi che scavalcano di nuovo la Cdr al 2° posto.

Classifica: Zola 47, Faro 42, Cdr Mutina 40, Trebbo 32, Castelnuovo 30, San Felice 29, Msp, Camposanto e X Martiri 25, Fossolo 22, Quarantolese e Porretta 20, Atletico Spm 19, Casumaro 18, Cavezzo 14, Vadese 9.

Stasera. In Terza ’A’ sono confermati i tre recuperi previsti alle 20,30: Fonda Pavullese-Prignanese (a Castelvetro), Montefiorino-Bortolotti (a Ubersetto) e Zocca-Real Dragone (a Savignano).

Anticipo. In Promozione "B" la sfida Ganaceto-Polinago di domenica 262 si anticipa a sabato 252 alle 15 a Nonantola.