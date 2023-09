La "Quattro passi" festeggia i suoi primi cinquant’anni

Si sa che la corsa su strada è disciplina di resistenza…ed arrivare a 50 anni ininterrotti di corsa (salvo Covid) non è da tutti. Duplice occasione di festeggiare il mezzo secolo è l’edizione numero 50 della "Quattro Passi", una delle prime corse podistiche, nata nel 1972 a Cortile di Carpi (la Bassa è la culla del nostro podismo), fermatasi solo per Covid. All’epoca la corsa era "dopo cena", si svolgeva al buio e le strade, poco trafficate, erano illuminate dai fari dei trattori; molto pittoresco e pioneristico, anche se non salutare... Al via della prima Quattro Passi vediamo, con il numero 2, un ragazzino di 6 anni, Enrico Zanella, in quella occasione contagiato dalla passione per la corsa che tuttora pratica. E’ cambiato tanto da allora, soprattutto per come è vista e vissuta la corsa su strada; Enrico ricorda bene come gli allenamenti venissero fatti spesso di sera per evitare di essere chiamato matto da chi non capiva questa novità; che dire delle scarpe, sottilissime per esaltare la leggerezza, a scapito delle articolazioni... Da allora se ne è fatta di strada, prima con i cronometri da polso, poi con i gps che ti indicano anche la strada di casa se ti perdi. Anche Enrico ne ha fatta in 50 anni di pratica sportiva, anni in cui ha anche organizzato ed è stato sponsor di varie gare, ma l’entusiasmo è ancora lo stesso, festeggiato con alcuni amici del 1972 correndo ancora l’edizione 50 della Quattro Passi.

Giuliano Macchitelli