La quindicesima giornata. Il Como passa a Bolzano, è sorpasso. Domenica c’è lo scontro diretto

Con le tre consuete partite domenicali, si è chiuso ieri il quindicesimo turno di andata del campionato di serie B. Una gara interessava particolarmente il Modena, quella giocata allo stadio Druso tra Sudtirol e Como. I lariani di Cesc Fabregas, giocando una gara molto positiva, sono stati corsari a Bolzano vincendo di misura grazie alla rete di Abilgaard a cavallo della mezz’ora della ripresa, confermando il cattivo momento degli altoatesini di Bisoli che non vincono da quattro partite.

Il Como, che riceverà al Sinigaglia i canarini domenica prossima, con questi tre punti scavalca, oltre al Catanzaro, sia Modena che Cremonese e si issa al terzo posto solitario in graduatoria a quota 28, a cinque lunghezze dalla coppia di testa formata da Venezia e Parma. Dopo tre successi consecutivi è invece caduta la Sampdoria a Brescia, con le rondinelle che hanno virtualmente chiuso la partita già nei primi quarantacinque minuti, segnando tre reti con Jallow, Borrelli e Bjarnason. Inutile, per quanto davvero molto bello, il gol di Giordano nel finale che è soltanto servito per fissare il finale sul 3 a 1.

Al Brescia la cura Maran sta portando davvero buoni frutti, con cinque punti conquistati nelle ultime tre partite che hanno posto fine ad un momento davvero buio con cinque ko consecutivi. Vittoria infine molto importante per il Lecco, che al Rigamonti Ceppi ha regolato per 1 a 0 il Bari con una rete di Buso nella ripresa.

Per i blucelesti, rigenerati dal nuovo mister Bonazzoli, successo preziosissimo che consente loro di agganciare la Reggiana a quota 16 ed agganciare una zona meno pericolosa di classifica, anche se pur sempre in zona playout. Per il Bari gara abulica, e ai biancorossi evidentemente la sostituzione dell’ex allenatore canarino Mignani con Marino non sta ancora portando buoni frutti.

Questa la classifica completa di serie B dopo le quindici giornate finora disputate: Parma e Venezia 33; Como 28; Catanzaro 27; Modena e Cremonese 26; Cittadella 25; Palermo 24; Cosenza 19; Bari, Pisa e Brescia 18; Sudtirol 17; Sampdoria (-2), Reggiana e Lecco 16; Ascoli 13; Ternana 11; Spezia 10; Feralpi Salò 7.

Alessandro Bedoni