La rabbia di Tesser: "Così molli non si può"

di Alessandro Bedoni

Solitamente la sala stampa è avara di domande con l’allenatore ospite, ma non è il caso di Attilio Tesser che da queste parti ha allenato un anno e mezzo ed ha lasciato ottimi ricordi. Finiti i convenevoli di rito, il mister di Montebelluna analizza la partita persa dai gialli al ’Liberati’ facendo trasparire una certa stizza: "Sì, sono parecchio arrabbiato. Nel calcio ci sta che si possa giocare male, ma entrare in campo così molli assolutamente no. Per quasi mezz’ora siamo stati troppo statici, l’iniziativa era sempre in mano agli avversari, sembrava che ad ogni cross si dovesse subire un gol. Per fortuna che la rete del possibile tre a zero è stata annullata...".

Tesser continua la disamina: "Passata la buriana, abbiamo avuto un paio di occasioni importanti prima dell’intervallo con Strizzolo e Tremolada, ma non siamo stati bravi e fortunati. Nella ripresa abbiamo avuto finalmente intensità alzando parecchio il baricentro, e abbiamo creato diversi problemi alla Ternana, tirando verso la porta molto di più rispetto a loro. La mia squadra è quella vista nella ripresa. C’è molto dispiacere, oggi era importante muovere la classifica, anche in relazione ai risultati degli altri campi". Gli si chiede se non era il caso di far partire Giovannini dal primo minuto: "Beh, col senno del poi... Romeo sta bene, ma Tremolada in settimana aveva lavorato davvero molto bene e gli ho dato fiducia. Siamo stati anche sfortunati nell’azione del palo di Bonfanti, credo che un pareggio l’avremmo potuto portare a casa e sarebbe stato anche meritato secondo me".

Gli chiediamo perchè in una ripresa in cui il Modena ha portato su tanti palloni non ci sono mai stati tentativi dalla distanza: "Non abbiamo, a parte forse Gargiulo, dei grandi tiratori da fuori, ma io sprono ugualmente la squadra a tirare anche da lontano. Ovvio che calciatori come Giovannini e Tremolada amano di più cercare di entrare in area proponendo scambi strette e triangolazioni. Ma, come ho detto prima, non è che non abbiamo tirato in porta, ho calcolato almeno il triplo di tentativi rispetto alla Ternana". Poli ancora in panchina: "È vero che in settimana aveva lavorato bene, ma non è ancora al massimo perchè viene da qualche problema fisico. Ho pensato di farlo entrare, ma ad inizio ripresa mi servibìva corsa ed ho messo Magnino, mentre nel finale ho provato a sfruttare le doti offensive di Duca".