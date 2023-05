La regina del body building Medaglie alla prima gara

di Davide Setti

Tutta la sua vita sportiva è stata all’insegna delle sfide e Licia Golinelli (in foto) ne ha appena vinta un’altra. A 43 anni la personal trainer modenese al debutto assoluto nel body bulding ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa due medaglie nella specialità ’shape’ dal Grand Prix del Triveneto a Brendola, in provincia di Vicenza: quella d’oro è arrivata nella categoria sotto i 163 centimetri di altezza e quella d’argento nella categoria ’over 40’. Il percorso che ha portato Licia (mamma di 3 gemelli di 13 anni) al body building ha radici molto lontane. Al 16 anni infatti la sua vita sportiva comincia nella kick boxing, diventando nel 2007 campionessa italiana, poi nel 2008 è fra le prime donne in Italia a combattere nella MMA, discipline per cui si allena alla Shoot Team Academy di Modena, dove conosce il marito Emiliano Lanci, che assieme a Paolo Salati gestisce la palestra di via Leonardo Da Vinci. Combattimento e insegnamento sono le linee guida della sua vita, anche quando decide di aprire un’attività in proprio da personal trainer. Da lì nasce la passione per il ’powerlifting’, la disciplina in cui il sollevamento pesi viene svolto in tre esercizi, lo squat, la panca piana e lo stacco da terra. Con le prime gare nel mirino arriva il Covid a sconvolgere i programmi facendo saltare le competizioni.

"In quel momento ero davvero delusa – racconta Licia – perché le gare sarebbero state il coronamento di un bel percorso, ma per fortuna la mia strada si è incrociata con quella di Giacomo Goldoni e Agnes Belli che mi hanno spinto verso il body building. Dopo un anno di lavoro sono stati loro, assieme a mio marito, a convincermi a iscrivermi alla gara di Vicenza. L’ho fatto con la mente sgombra, come l’ennesima sfida contro me stessa e mai avrei pensato di poter tornare a casa subito con due medaglie. La specialità dello ’shape’ permette di sfilare con i tacchi e puntare anche sulla femminilità, sebbene la parte della cura dei muscoli rimanga quella prevalente nel giudizio della giuria".

La gara di Brendola è stata anche l’occasione per la prima uscita della ’JA Project’ (foto più piccola), la squadra guidata dagli istruttori Goldoni e Belli che ha visto gareggiare anche Vittorio Ferrari e Anna Colavitti, che ha chiuso prima nella categoria ’bikini’ e ’assoluto bikini’. "È stata una bellissima esperienza – prosegue nel racconto Licia – nella quale oltre alla parte relativa alla preparazione fisica, che fa parte del mio Dna, è stata decisiva quella relativa all’alimentazione. Per una che ha sempre amato fare l’aperitivo e concedersi qualche vizio a tavola, è stata davvero dura. Per 6 mesi non ho visto un pezzo di pizza… Non sono consentiti sgarri, ho dovuto trasformare il mio stile di vita in tutto e per tutto, ma ne è valsa la pena. Il futuro? Il 27 maggio c’è subito un’altra gara a Pieve di Cento, poi il clou sarà il 4 giugno al Rimini Welness, che è il vero obiettivo stagionale per ogni body builder".